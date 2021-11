Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Einbeck (ots)

Dassel (rod) Am Mittwoch, dem 10.11.2021, wurde einem 80-jährigen Einwohner aus Dassel gegen 12:45 Uhr die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in der Ilmestraße in Dassel entwendet. Dabei entstand ein Schaden von ca. 65 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dassel,05564 99910-0, oder beim Polizeikommissariat Einbeck, 05561 94978-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell