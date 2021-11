Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrer leistet sich doppelte Trunkenheitsfahrt

Celle (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.10.2021 erhielt die Polizei Celle einen Einsatz in die Jägerstraße in 29221 Celle. Es stellte sich vor Ort heraus, dass es in der Nacht unter gemeinsamen "Partygängern" zu diversen Straftaten wie Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohungsäußerungen gekommen war. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde den Polizeibeamten auch bekannt, dass ein 33-Jähriger Bekannter der Gruppe in der Nacht als "Taxifahrer" angerufen worden war. Die transportierten "Partygänger" berichteten von einem rasanten Fahrstil mit Ausfallerscheinungen. Da der 33-Jährige aber nicht mehr vor Ort war, wurde der aktuelle Aufenthaltsort ausfindig gemacht und die Anschrift im Landkreis Celle überprüft. Hier konnten der 33-Jährige und das in Rede stehende Auto angetroffen werden. Die weitere Überprüfung ergab, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zusätzlich entsprechende Ausfallerscheinungen aufwies. Folglich musste der 33-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

