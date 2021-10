Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schon am Nachmittag betrunken

Wietze (ots)

Eine Überraschung erlebten Beamte der Polizei Wietze bei einer Verkehrskontrolle am späten Freitagnachmittag (29.10.2021). Als sie in Winsen eine 42-jährige Autofahrerin überprüften, stellten sie Atemalkohol bei der Frau fest. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert jenseits von 1,6 Promille. Nun waren eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens die zwangsläufige Folge. Ob die Frau im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist muss noch geklärt werden. Hier könnte ein weiteres Strafverfahren folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell