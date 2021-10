Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Diebstahl von Wohnwagenzubehör

Hambühren (ots)

Bereits in der Zeit von Montag bis Dienstagabend dieser Woche kam es in Hambühren zu einem Diebstahl einer Antischlingerkupplung eines Wohnwagens im Wert von rund 500 Euro. Der Wohnwagen selbst ist von seinem Eigentümer auf einem eingefriedeten Grundstück im örtlichen Industriegebiet in der Straße Wildpfad gesichert abgestellt worden. Dieser entsprechende Hof dient auch weiteren Eigentümern von Wohnwagen und Wohnmobilien als Abstellfläche. Die bislang unbekannten Täter gelangten zur Tatzeit unter Gewalteinwirkung auf den vorhandenen zwei Meter hohen Metallzaun auf das Grundstück und demontierten die Antischlingerkupplung vom Wohnwagen. Anschließend verließen die Diebe unerkannt das Gelände.

