Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrunfallflucht Zeugenaufruf

29223 Celle (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.10.2021, 13.00 Uhr, bis Samstag, 23.10.2021, 13:00 Uhr, ereignete sich in Celle, in der Wilhelm-Kricheldorff-Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher stieß mit einem blauen Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen PKW Audi A3, der dabei an der Tür und am Kotflügel hinten links stark beschädigt wurde.

Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Celle, Telefon: 05141 277-378

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell