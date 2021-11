Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR-SCHLARPE (js) Am 10.11.21, gegen 18.35 Uhr, wurde festgestellt, dass der Glaseinsatz einer Haustür eines Wohnhauses in der Kirchstraße in Schlarpe eingetreten wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell