Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 03.11.21, 16.00 Uhr, und dem 10.11.21, gegen 09.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude auf dem Graftplatz in Uslar ein und entwendeten mehrere Kupferkabelstränge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

