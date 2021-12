POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall am Sonntag, den 26.12.2021, 10:10 Uhr: Die Fahrer eines VW Passat, eines Fiat und eines VW Golf befuhren in dieser Reihenfolge die B 4 von Bad Harzburg kommend in Richtung Torfhaus. Kurz vor der Marienteichbaude mussten der Fahrer des VW Passat und des Fiat verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund tiefstehender, blendender Sonne bemerkte dies die Fahrerin (23) im Golf zu spät, fuhr auf den Fiat auf und schob diesen auf den vorausfahrenden Passat. Anschließend rollte der VW Golf zurück und stieß wiederum gegen einen dahinter angehaltenen Audi S 4. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer im VW Golf leicht verletzt. Der Pkw Golf war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen die Fahrerin des VW Golf wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Brand eines Wertstoffdepotbehälters:

Durch bislang unbekannte/n Täter wurde am Montag, den 27.12.2021, ein Wertstoffsammelbehälter für Papier in der Planstraße in Harlingerode in Brand gesetzt. Der Brand wurde gegen 20:40 Uhr festgestellt und durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Am Wertstoffbehälter entstand Sachschaden. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

Einbruchdiebstahl in Zweifamilienhaus:

Am 27.12.2021, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Goethestraße eingebrochen. Nach Aufhebeln der Hauseingangstür gelangten der oder die Täter bis zur Erdgeschosswohnung. Hier öffneten sie die Tür ebenfalls gewaltsam. Es wurde festgestellt, dass eine geringfügige Summe Bargeld entwendet wurde.

