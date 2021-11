Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß zwischen E-Bike Fahrer und Fußgängerin

Ludwigshafen (ots)

Am 22.11.2021, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Hochfeldstraße. An der Kreuzung Hochfeldstraße / Maudacher Straße verließ er den Radweg vor der Ampel und bog auf dem Fußgängerweg nach rechts in die Maudacher Straße ab. Aufgrund eines dichten Gebüsches sah er die dahinter gehende 71-jährige Fußgängerin sehr spät. Er konnte zwar noch bremsen, stürzte daraufhin allerdings über seinen Lenker und riss dabei riss die 71-Jährige mit zu Boden. Sie verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

