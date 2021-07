Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zwei von drei Tätern nach Diebstahl festgenommen

Ennepetal (ots)

Am 29.07. gegen 20 Uhr nahmen sich drei Täter in einem Warenhaus an der Kölner Straße zunächst Taschen aus der Warenauslage. Diese füllten sie mit diversen Kosmetik- und Hygieneartikeln. Zwei Angestellte des Warenhauses beobachteten die Täter und hielten einen von ihnen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest, die anderen beiden flüchteten ohne Beute. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte einen zweiten Täter fest, der dritte ist weiterhin flüchtig. Die beiden Festgenommenen (beide 32, in Georgien geboren, aus Zossen/Brandenburg) werden dem Haftrichter vorgeführt, eine Entscheidung steht noch aus.

