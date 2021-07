Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Deller Straße

Breckerfeld (ots)

Am 29.07. gegen 17 Uhr befuhr eine 48-jährige Breckerfelderin die Deller Straße mit ihrem Pkw Skoda in Fahrtrichtung Ennepetal. Auf Höhe der Einmündung Niedernheede fuhr sie rechts an den Straßenrand. Als sie wieder anfuhr, um nach links in Niedernheede abzubiegen, übersah sie einen von hinten nahenden 29-jährigen Hagener in seinem Pkw Skoda. Trotz eines Ausweichmanövers des Hageners kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

