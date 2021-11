Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Adersheim: Einbruch in Wohnhaus

Montag, 08.11.2021, zwischen 16:45 Uhr und 17:55 Uhr

Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner drangen am Montagnachmittag bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Wohnhaus in Adersheim, Leinder Straße, ein. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten offensichtlich nach möglichem Diebesgut durchsucht. Zum Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Salzdahlum: Einfamilienhaus Ziel von Einbrechern

Donnerstag, 04.11.2021, 15:30 Uhr, bis Montag, 08.11.2021, 07:50 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufbrechen der Kellertür in ein Einfamilienhaus in Salzdahlum, Lindenweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde diverses vorgefundenes Werkzeug entwendet. Vermutlich war zuvor bereits ein Geräteschuppen auf dem Grundstück aufgebrochen und vorgefundenes Werkzeug als Aufbruchswerkzeug zum Einbruch in das Einfamilienhaus verwendet worden. Tatzeit: Donnerstag, 04.11.2021, 15:30 Uhr, bis Montag, 08.11.2021, 07:50 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell