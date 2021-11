Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.11.2021. Das Polizeiinfomobil kommt nach Salzgitter. Fragen zum Thema Einbruchschutz.

Salzgitter (ots)

Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz können Sie den Experten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel stellen.

Gerade das Thema Wohnungseinbruch sorgt innerhalb der Bevölkerung zu einer Verunsicherung, insbesondere wenn bei Ihnen bereits schon einmal eingebrochen wurde oder Sie einen Bedarf haben, sich zum Thema Einbruchschutz zu informieren.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel bietet Ihnen in Salzgitter an zwei Tagen in dieser Woche die Möglichkeit, sich zu den Sicherungsmöglichkeiten an Ihrem Wohneigentum zu informieren.

Folgende Beratungstermine plant das Präventionsteam:

Donnerstag, 11.11.2021, ab 12:30 Uhr, Parkplatz Globus Baumarkt, Konrad-Adenauer-Straße 98, 38226 Salzgitter.

Samstag, 13.11.2021, ab 10:00 Uhr, Parkplatz Hagebaumarkt, Theodor-Heuss-Straße 51, 38228 Salzgitter.

In jedem Fall können Sie aber auch persönliche Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz bei dem Leiter des Präventionsteams, Herrn Scharf, unter der Telefonnummer 05341/1897109 vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell