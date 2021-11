Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 8. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 06.11.2021, 21:15 Uhr, bis Sonntag, 07.11.2021, 15:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen Samstag, 06.11.2021, 21:15 Uhr, und Sonntag, 07.11.2021, 15:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Straße Am Hopfengarten abgestellten PKW Ford Focus und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

