Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.11.2021:

Peine (ots)

Sachbeschädigung und Dieseldiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag den 07.11. ist an einem Feldweg bei Essinghausen ein abgestellter Bagger beschädigt worden. Unbekannte Täter haben an dem Baugerät mehrere Schläuche durchschnitten und zusätzlich Diesel aus dem Tank abgezapft. Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

