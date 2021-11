Polizei Salzgitter

POL-SZ: Farbschmierereien in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

06.11.2021, zw. 23:00 und 24:00 Uhr

Im Wolfenbütteler Stadtgebiet haben unbekannte Täter in der letzten Nacht an drei Tatorten in der Nähe der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis Farbschmierereien hinterlassen. So besprühten sie unter anderem Hauswände mit der, gegen die Polizei gerichtete, beleidigenden Abkürzung "ACAB". Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen aufgefallen sind (Tel. 05331/933-0).

