Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dringender Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Worms, Rheindürkheim (ots)

Am Donnerstag dem 09.09.2021 kommt es gegen 16:20 Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Worms-Rheindürkheim und Osthofen zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Vier Kinder, zwischen 12 und 13 Jahren, befahren am Donnerstag Nachmittag den Wirtschaftsweg in Richtung Osthofen, als sich ein bislang unbekannter Rollerfahrer in gleicher Fahrtrichtung von hinten nähert. Nachdem er kurze Zeit neben der Gruppe Kinder fährt, greift er plötzlich und unvermittelt in das Lenkrad eines 12-Jährigen und reißt dieses herum. Hierdurch stürzt der 12-jährige Fahrradfahrer, verliert kurzzeitig das Bewusstsein und zieht sich Verletzungen am Knie und Kopf zu, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden müssen. Der Rollerfahrer kann unerkannt in Richtung Osthofen flüchten.

Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können. Dieser trug ein hellgelbes T-Shirt, eine auffällig runde Brille, einen abgerundeten schwarzen Helm und ist zwischen 40 und 50 Jahren alt und von kräftiger Statur. Bei dem Roller soll es sich um ein älteres graues Modell mit auffällig vergilbten Scheinwerfern gehandelt haben. An den Seiten des Rollers befand sich eine blaue, unbekannte Aufschrift.

