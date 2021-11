Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee/Dordrechtring ist am Donnerstagabend eine 18-jährige Fußgängerin aus Recklinghausen angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 66-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 20.55 Uhr von der Kurt-Schumacher-Allee nach rechts auf den Dordrechtring abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 18-Jährigen, die gerade an der Fußgängerampel über die Straße ging. Die 18-Jährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

