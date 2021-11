Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 16-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bottroper Straße/Oberhofstraße/Alleestraße ist am Donnerstag ein 16-Jähriger aus Dorsten leicht verletzt worden. Der 16-Jährige war gegen 14 Uhr mit seinem Kleinkraftrad/Motorrad auf der Bottroper Straße unterwegs und wollte von dort nach rechts auf die Oberhofstraße abbiegen. Dabei musste er stark abbremsen, weil in diesem Moment auch eine 54-jährige Autofahrerin aus Duisburg, die von einem Parkplatz kam, auf die Straße fuhr. Einen Zusammenstoß hat es nicht gegeben, allerdings stürzte der 16-Jährige und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

