BPOLI S: Zeugenaufruf: Vorfall kurz vor dem Bahnhof Endersbach

Weinstadt-Endersbach (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (02.10.2021) ist es kurz vor dem Bahnhof Endersbach zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen bislang unbekannten Mann gekommen. Gegen 04:50 Uhr erkannte der Lokführer einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf kurz vor der Einfahrt in der Endersbacher Bahnhof eine männliche Person in den Gleisen. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung kam der Zug erst am Bahnhof selbst zum Stehen. Da die Person nach den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen offenbar von der S-Bahn erfasst worden war, wurden Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei, sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Deutschen Bahn alarmiert. Bei einer Absuche des Gleisbereichs und der näheren Umgebung, welche durch einen Hubschrauber der Landespolizei unterstützt wurde, konnte der Unbekannte nicht festgestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Person wird als 20-30 Jahre alter Mann beschrieben, welcher zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben soll. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur dem Mann oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

