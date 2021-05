Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Steinewerfer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Gellershagen-

Zwei jugendliche Täter bewarfen am Dienstag, 04.05.2021, eine Fußgängerin an der Straße Splittenbrede/ Am Bültmannskrug mit Steinen und verletzten sie. Die Polizei sucht einen helfenden PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr befand sich eine 28-jährige Bielefelderin zu Fuß auf dem Weg in Richtung Babenhauser Straße. An der Einmündung Splittenbrede/ Am Bültmannskrug traf sie auf zwei Jungen, die sie nach der Ausrichtung ihres Kleidungsstils fragten. Als sie ihren Style benannte, behaupteten die Jungs, die Frau habe sie bei der Aussprache angespuckt. Sie beleidigten die 28-Jährige und einer bedrohte sie. Das Duo bewarf die Bielefelderin mit einem Holzbrett und Deko-Steinen aus einem angrenzenden Vorgarten und traf sie im Gesicht und an den Rippen.

Der Fahrer eines schwarzen PKW eilte dem Opfer zur Hilfe und versuchte, einen der Täter festzuhalten. Den Jugendlichen gelang jedoch die Flucht. Die Bielefelderin ließ die erlittenen Verletzungen zunächst im Krankenhaus behandeln und erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einer der flüchtigen Täter war dunkel gekleidet und circa 14 bis 16 Jahre alt. Der Zweite jugendliche Täter war zwischen 12 und 14 Jahre alt.

Der Fahrer des schwarzen Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell