Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Auf der Kampstraße ist am Donnerstagabend ein 32-jähriger Autofahrer verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Richtung Brassert unterwegs, kam dann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der aktuelle Wohnort des 32-Jährigen konnte noch nicht geklärt werden, entsprechende Ermittlungen dauern an. Bei dem Unfall entstand rund 10.000 Euro Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell