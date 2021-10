Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171021-810: Mountainbike gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein hochwertiges Mountainbike ist am Samstagnachmittag (16. Oktober) auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Beckestraße gestohlen worden. Der Geschädigte gab an, dass er sein beige-schwarzes Mountainbike der Marke Rocky-Mountain gegen 15.00 Uhr an dem Geländer vor dem Eingang angekettet hat. Als er etwa 15 Minuten später vom Einkauf zurückkehrte, war das Rad mitsamt des Schlosses verschwunden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell