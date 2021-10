Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171021-808: Seniorin Tasche von Rollator gestohlen

Radevormwald (ots)

Mit einem Trick hat ein Unbekannter am Samstagmittag (16. Oktober) einer 86-Jährigen eine grüne Einkaufstasche vom Rollator gestohlen. Der Dieb hatte die 86-Jährige, die mit ihrem Mann auf der Blumenstraße spazieren war, gegen 13.30 Uhr in einer ausländischen Sprache angesprochen und ihr auf seinem Handy etwas zeigen wollen. Dies diente aber offenbar nur der Ablenkung, denn als der Mann wieder verschwunden war, fehlte auch eine grüne Tasche mit einem Apothekenaufdruck, die die Geschädigte an ihren Rollator hängen hatte. Der Tatverdächtige war etwa 25 Jahre alt, von schlanker Statur und trug neben dunkler Kleidung auch eine dunkle Mütze. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell