POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.12.2021

Jerstedt

- Sachbeschädigung durch Feuer

Unbekannte Täter zündeten am Dienstag, 28.12.2021, um 23:26 Uhr, in der Straße Am Sportplatz den Inhalt eines Altkleidercontainers an und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte die Brandstelle zeitnah und vollständig ablöschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

