POL-KR: Bockum: Einbrecher entwenden Tresor - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (2. Dezember 2021) sind Unbekannte in ein Reihenhaus an der Kreuzbergstraße eingebrochen. In der Zeit von 8 bis 13:40 Uhr gelangten die Täter über einen rückwärtigen schmalen Fußweg in den Garten. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten nahezu jeden Raum des Hauses und entwendeten einen Tresor samt Schmuck und Bargeld. Der Gesamtwert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich.

Anschließend flüchteten die Täter vermutlich durch den Garten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (471)

