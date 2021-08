Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer im Einfamilienhaus - 60 Einsatzkräfte im Einsatz In der Straße Rader Weg, in Schacht-Audorf, kam es am Mittwochnachmittag (25.08.2021) zu einem Feuer.

Rendsburg (ots)

Schacht-Audorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 25.08.2021, 14:47 Uhr Feuer Standart (FEU 00) Am Mittwochnachmittag ist wurde die Feuerwehr Schacht-Audorf zu einer starken Rauchentwicklung gerufen. In einem Einfamilienhaus war es im Bereich des Kellergeschosses sowie im 1. Obergeschoss zu einem Feuer gekommen. Im Keller brannten diverse Einrichtungsgegenstände und im 1. Obergeschoss brannte ein Sofa. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Feuerwehren Schülldorf und Osterrönfeld nachgefordert um ausreichend Atemschutzgeräteträger am Einsatzort zu haben. Der Innenangriff erfolgte mit 2 C- Strahlrohren und im Außenbereich wurde mit 1 C-Rohr das Brandgut abgelöscht. Der Bewohner des Hauses wurde vom Rettungsdienst behandelt musste aber nicht ins Krankenhaus. Um 16:30 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Zur Schadenshöhe und Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Kripo hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und nimmt die Ermittlung auf.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Schacht-Audorf, Feuerwehr Schülldorf, Feuerwehr Osterrönfeld, Polizei, Rettungsdienst, Energie Versorger und Kripo

