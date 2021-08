Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Zwei Verkehrsunfälle auf der A7 - 6 verletzte Personen Auf der Autobahn A7, Rendsburger Kreuz und der Anschlussstelle Warder, kam es am Donnerstag (19.08.2021) zu Verkehrsunfällen

Rendsburg (ots)

Warder- (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 19.08.2021, 20:03 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 R1)

Am Donnerstagabend ereigneten sich auf der BAB 7 zwei Verkehrsunfälle. Zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Warder kam es in beiden Richtungen zu jeweils einem Unfall. In Fahrtrichtung Norden kam es zu einem Auffahrunfall von 2 Fahrzeugen, hier war die Feuerwehr Nortorf im Einsatz und musste eine patientengerechte Rettung durchführen, hier wurde eine Person verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Parallel in der Fahrtrichtung war die Feuerwehr Rendsburg im Einsatz, hier war ein PKW verunglückt der entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke stand. In diesem PKW befanden sich 2 Erwachsene und 3 Kinder. Alle 5 Beteiligen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Die BAB7 war für die Dauer des Einsatzes sowie der Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Es wurde anfangs ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, da noch unklar war, ob die Insassen noch eingeklemmt sind. Nach Eintreffen der Feuerwehren und der ersten Erkundung konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden, da keine Person mehr im Fahrzeug eingeklemmt war. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Die verletzten Personen wurden leicht verletzt ins in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Zur Schadenshöhe und Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Nortorf, Feuerwehr Rendsburg, 6 Rettungswagen, 1 Notarztwagen, 1 Rettungshubschraub "Christoph-42", LNA, ORGL, JUH- Rendsburg und Kreispressewart

