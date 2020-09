Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bedrohungslage in Wilhelmshaven - Lagefortschreibung

Wilhelmshaven (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hat sich in einem Mehrparteienhaus in der Paul-Hug-Straße in Wilhelmshaven eine männliche Person alleine in einer Wohnung zurückgezogen, die zuvor Bedrohungsabsichten gegenüber Polizeibeamten bei der Vollstreckung eines Haftbefehls angekündigt hat. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Person bewaffnet ist.

Das Haus wurde evakuiert, es besteht somit keine Gefahr für die Mitbewohner des Hauses oder andere unbeteiligte Personen. Spezialkräfte befinden sich auf der Anfahrt.

Presseauskünfte werden ausschließlich über die Pressestelle der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gegeben. Von Anfragen an Einsatzkräfte am Einsatzort ist abzusehen. Es wird nachberichtet.

