Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen im Straßenverkehr durch die Polizei (28, 37/1502) 15.02.2021, 10:20 - 14:30 Uhr

Speyer (ots)

Am 15.02.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer an mehreren Örtlichkeiten im Dienstgebiet sowohl stationäre als auch freie Verkehrskontrollen durch: Am Vormittag wurden in der Auestraße 30 Fahrzeuge kontrolliert, wobei insgesamt 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, vor allem wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts und verbotswidriger Nutzung des Mobiltelefons gefertigt und 2 Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt wurden. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Siemensstraße um die Mittagszeit wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet; der schnellste Fahrer war hier bei erlaubten 50 km/h mit 71 km/h unterwegs. Am Nachmittag fiel einer Streife in der Wormser Straße noch ein getunter BMW auf, dessen Tieferlegungsfedern nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Sollte der 23-jährige Fahrer aus Speyer in den nächsten Tagen keine gültigen Prüfdokumente für die Veränderungen vorlegen, muss er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

