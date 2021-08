Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Gorfeldstraße/ Angetrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat in Capelle einen angetrunkenen Autofahrer aus Coesfeld kontrolliert. Am Freitagabend (13.08.21) stoppten sie den 31-jährigen Mann gegen 22 Uhr an der Gorfeldstraße. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

