POL-COE: Nottuln - Appelhülsener Straße - Sachbeschädigung an Lebensmittelautomat

Im Zeitraum vom 13.08.2021, 21:30 Uhr bis in die Morgenstunden des 14.08.2021, wurde ein Lebensmittelautomat, welcher zur Nutzung für jedermann, im Bereich der Appelhülsener Straße, in Nottuln aufgestellt ist, beschädigt. Hierbei handelt es sich um einen Automaten, in welchem diverse Lebensmittel, produziert in einem Familienbetrieb feilgeboten werden. Am Morgen wies der Automat diverse Risse in der äußeren einer doppelverglasten Scheibe auf. Die Scheibe hielt trotz Beschädigungen Stand, so dass es nicht zum Diebstahl der Lebensmittel kam. Die Polizei Dülmen bittet Zeugen um Hinweise unter 02594 - 7930

