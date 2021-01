Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Odenkirchen: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben sich am Mittwoch, 20. Januar, gegen 14.40 Uhr mit dem Wasserwerker-Trick Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen an der Titzer Straße in Odenkirchen-Mitte verschafft. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Die beiden Männer hatten bei der Frau geklingelt und behauptet, sie müssten in der Wohnung den Wasserdruck prüfen. Während einer der beiden Männer die 85-Jährige im Badezimmer ablenkte, entwendete der andere die Beute.

Hinterher oder zuvor hatten die beiden Männer bereits an einer anderen Wohnungstür geklingelt, waren dort aber abgewiesen worden. Die Wohnungsinhaberin hatte die Polizei verständigt.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Mann soll Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß, südländisch aussehend und bekleidet mit schwarzer Winterjacke und blauer Kappe gewesen sein. Der andere Mann soll ebenfalls circa 1,80 Meter groß sein und eine hellgraue Jacke getragen haben. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Karlsstraße.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, unter der Nummer 02161-290 anzurufen.

Die Polizei warnt davor, Fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Auf folgender Internetseite finden sich gängige Betrugsmaschen und Präventionstipps: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug. (km)

