POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Verkehrsunfallflucht Dank einer Zeugin schnell aufgeklärt

Glück im Unglück hatte der Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse. Als er am Mittwochmorgen, gegen 9.45 Uhr, auf dem Parplatz eines Einkaufsmarktes, zu seinem Auto zurückkehrte entdeckte er einen größeren Unfallschaden an der hinteren Seite des Fahrzeuges. Eine aufmerksame Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie die Fahrerin eines Opel Meriva beim rangieren den Mercedes beschädigt hatte und im Anschluss davongefahren war. Einer Streife des Polizeireviers Buchen konnte die Zeugin das Kennzeichen der Unfallflüchtigen nennen. Diese konnte in der Folge schnell ermittelt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

Billigheim: Brand in der Garage eines Mehrfamilienhauses

In der Hauptstraße in Billigheim kam es in der Garage eines Mehrfamilienhauses, in dem auch eine Bäckerei ansässig ist, zu einem Brand. Gegen 12.25 Uhr wurde die integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung und einen Brand informiert. Die Feuerwehren Billigheim und Mosbach waren mit acht Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand sehr schnell löschen. Der Brand ging vermutlich von Mülleimern an der Rückseite der Garage aus und griff in der Folge auf das Gebäude über. Das Gebäude konnte schnell evakuiert werden. Personen wurden nicht verletzt. Nachdem das Haus durch die Feuerwehr belüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Für die Dauer des Einsatzes war die Hauptstraße in Billigheim für längere Zeit gesperrt. Bei dem Brand entstand voraussichtlich ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Ein technischer Defekt kann aktuell als Brandursache ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Schefflenz.

Limbach: Einbruch in eine Firma im Friedhofweg

Zu einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude einer Firma im Friedhofweg, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in Limbach. Noch unbekannte Täter brachen die Vordertüre des Gebäudes auf und durchwühlten mehrere Räume. Hieraus entwendeten sie mehrere hundert Euro an Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 92805 0 in Verbindung zu setzen.

