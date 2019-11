Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Waggershauser Straße. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker wollte aus einer Seitenstraße in die Waggershauser Straße einfahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines ebenfalls 32-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Zwei bislang unbekannte Täter sprühten am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr im vierten Obergeschoss des Parkhauses am Sportbad mit schwarzer und goldener Farbe mehrere Graffiti, bestehend aus Buchstaben und Worten sowie der angedeuteten Silhouette einer Person, an die Wand. Hierdurch entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Die beiden männlichen, mutmaßlich jugendlichen Täter wurden von Zeugen beim Verlassen des Parkhauses beobachtet. Der erste hatte einen dunklen Teint und trug einen Flecktarn-Mantel, der zweite fiel durch eine blasse Hautfarbe auf und war mit einem schwarzen Hoody bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Einbrüche in Kfz

Mindestens an drei Fahrzeugen machten sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zu schaffen, zweimal im Schultheiß-Schraff-Weg und einmal in der Hofener Straße. An der ersten Örtlichkeit wurde an den Pkw je eine Seitenscheibe eingeschlagen und in einem Fall ein Mobiltelefon aus dem Wageninneren entwendet. In der Hofener Straße wurde versucht, mittels eines Werkzeugs zunächst am Türschloss und im weiteren Verlauf an einem Fenstergummi zu manipulieren, hier gelang es jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Ob an beiden Tatorten möglicherweise ein und dieselben Täter zugange waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bereits in der Nacht zum 01. November war es im Stadtgebiet von Friedrichshafen zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen, ob diese mit den jüngst angezeigten Taten im Zusammenhang stehen, wird ebenso geprüft.

Tettnang

Geldautomat angebohrt

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Dienstag, einen in der Postfiliale in der Grabenstraße befindlichen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Unbekannte bohrte zunächst ein Loch in das Gerät und versuchte, dieses zu öffnen. Der Automat hielt dem Angriff jedoch stand. Im Anschluss daran entzündete der Tatverdächtige ein Feuer vor dem Automaten, möglicherweise, um durch eine Beschädigung Zugang zu dem Geld zu erlangen. Auch dieser Versuch schlug fehl, sodass das Bargeld letztlich unberührt blieb. Die Höhe des Schadens am Automaten selbst sowie am Vorraum aufgrund der Verrußung kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Laufe des vergangenen Wochenendes beschmierten unbekannte Täter mehrere Wandteile der Albrecht-Dürer-Schule sowie die Betonbank zwischen der Schule und der Sporthalle mit schwarzer Farbe. Die Unbekannten sprühten diverse Worte und Buchstabenkombinationen, unter anderem "HA!" und "#SKK". Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Überlingen

Dreiste Diebin

Überaus dreist ging eine Diebin am Montagnachmittag in einem Elektronikfachmarkt in der Abigstraße vor. Die Frau entnahm zunächst einen Lockenwicklerstab aus der Verpackung, steckte diesen in ihre Jackentasche und brachte das Gerät ohne zu bezahlen in ihren vor dem Geschäft geparkten Pkw. Danach kehrte sie nochmals in die Verkaufsräume zurück, um das Zubehör aus der zurückgelassenen Verpackung zu holen. Dieses steckte sie ebenfalls ein und verließ abermals den Verkaufsraum, sodass insgesamt ein Diebstahlsschaden von etwa 25 Euro entstand. Bereits vor etwa zweieinhalb Monaten entwendete dieselbe Tatverdächtige Waren im Wert von über 100 Euro aus dem Elektronikmarkt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in beiden Fällen gegen die Unbekannte, die bislang noch nicht identifiziert ist.

Heiligenberg

Computerbetrug

Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zugang zum Benutzerkonto einer 28-jährigen Frau bei einem Internetportal für Schuhe und Bekleidung. Der Unbekannte änderte danach sämtliche Nutzerdaten sowie die Lieferanschrift und bestellte daraufhin Waren im Wert von über 1.300 Euro auf Rechnung der Frau. Nachdem die 28-Jährige die Unregelmäßigkeiten bemerkte, gelang es mit Unterstützung des Kundendienstes, zwei der insgesamt drei Warensendungen noch anzuhalten, ein Paket befand sich jedoch bereits auf dem Postweg. Die Polizei ermittelt nun wegen Computerbetrugs. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, zum Schutz der eigenen Identität stets sichere sowie nicht im Wörterbuch stehende oder anderweitig zu erratende Passwörter zu benutzen und diese regelmäßig zu ändern. Tipps zum Umgang mit Passwörtern finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass/sichere-passwoerter.

