Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen - Bargeld und Tabakwaren wurden gestohlen

Kirch Jesar (ots)

In Kirch Jesar haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomat aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Diebe anschließend Bargeld. Allerdings ist davon auszugehen, dass den Tätern nur eine verhältnismäßig geringe Bargeldmenge in die Hände fiel. Zudem entwendeten die Diebe sämtliche Zigarettenschachteln aus dem Automaten und richteten Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Eichenallee ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

