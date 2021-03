Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Quad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Dömitz (ots)

Von einem Parkplatz in Dömitz ist am Mittwoch ein Quad gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 und 16 Uhr auf dem Parkplatz am Stadtrand an der Kreuzung B 191/ B 195. Dabei handelt es sich um ein gelb- blaues Quad der Marke "Suzuki" mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Landkreis Lüchow- Dannenberg (DAN). Der Zeitwert des vierrädrigen Fahrzeuges beläuft sich laut Besitzer auf ca. 3.000 Euro. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des gestohlenen Quads.

