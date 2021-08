Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Holtwick, Bauerschaft Bleck/ Autofahrer verletzt sich bei Auffahrunfall auf LKW

Coesfeld (ots)

Am 14.08.2021, um 16:19 Uhr wurde der Polizei Coesfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Bauerschaft Bleck in Rosendahl gemeldet. Zu dem Unfall kam es, da ein 64-jähriger LKW Fahrer aus Gescher von der Landstraße 571, aus Richtung Osterwick kommend, nach links in die Bauerschaft abbiegen wollte. Ein 26-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes aus Osterwick erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den LKW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Lieferdienstes schwer verletzt. Durch ebenfalls eingesetzte Rettungskräfte wurde der verletzte Osterwicker in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell