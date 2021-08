Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Bauerschaft Ondrup/Motorradfahrer wurde bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 49 jähriger Lüdinghauser fuhr, am 13.08.21, um 16:44 Uhr, mit seinem Auto nach links von einem, an der Bundesstraße 474 gelegenen Privatgelände, auf die B474. Dabei übersah er einen 63-jährigen Motorradfahrer aus Olfen, der über die B474 aus Richtung Dülmen, in Richtung Seppenrade fuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Notbremsung ein und fuhr in den rechtsseitig gelegenen Straßengraben, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Bei diesem Fahrmanöver verletzte der Motorradfahrer sich leicht.

