Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp

Unfall mit Radfahrerin

Coesfeld (ots)

Am 12.08.2021, gegen 22.00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Dorsten den Dreischkamp in Coesfeld und wollte, an der Kreuzung zur B474, nach rechts in Fahrtrichtung B525 abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 48-jährige Radfahrerin, welche die B474 in Fahrtrichtung Lette befuhr.

Bei dem Zusammenstoß fiel die 48-Jährige zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell