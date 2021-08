Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K3

Überschlagen und im Feld gelandet

Coesfeld (ots)

Am 12.08.2021 kam es gegen 22.15 Uhr auf der K3 (Alte Ascheberger Straße) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Ascheberg befuhr die Alte Aschebeberger Straße aus Fahrtrichtung Ascheberg, in Fahrtrichtung Nordkirchen. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 17-jährige Freundin. In Höhe der Linkskurve geriet die 20-Jährige, aus bisher ungeklärter Ursache, mit ihrem Auto rechts in den Grünstreifen (Graben).Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Beide Insassinnen verletzten sich bei dem Unfall und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die K3 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

