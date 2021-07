Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Grundlos zugeschlagen

Giengen an der Brenz (ots)

Ein bislang unbekannter junger Mann hat am vergangenen Samstagabend (03.07.2021) gegen 21:00 Uhr am Bahnhof Giengen an der Brenz einen 20-Jährigen angegriffen und ihn dabei durch einen Schlag verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen der Geschädigte und der junge Mann offenbar bereits gegen 14:30 Uhr am Bahnhof aufeinander. Der Unbekannte soll den 20-Jährigen schon zu diesem Zeitpunkt verbal angegangen haben, weshalb ein Begleiter des Geschädigten die Landespolizei alarmierte. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin geflohen, am Abend jedoch mit einem Begleiter zum Bahnhof zurückgekehrt. Dort traf er wohl erneut auf den 20-Jährigen als dieser mit seiner Freundin am Bahnsteig stand. Der unbekannte Mann trat verbal sofort sehr aggressiv gegenüber dem Geschädigten auf und schlug diesen schließlich mit der Faust ins Gesicht. Als die Freundin die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte floh er zusammen mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff eine Prellung des rechten Unterkiefers und eine Zerrung im rechten Halsbereich. Der mutmaßliche Täter wird als 1,65 Meter groß und sportlich beschrieben. Er soll zudem buschige Augenbrauen, braune Augen und einen leichten Oberlippenbart haben. Zur Tatzeit trug er offenbar ein weiß-graues T-Shirt mit Kompass-Aufdruck, eine blaue kurze Hose und weiße Sneaker. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 an die wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnde Bundespolizei zu wenden.

