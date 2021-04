Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl 2

Zittau (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 24.April 2021 gegen 22:55 Uhr in Zittau einen ungarischen PKW Audi. Fahrerin war eine 45-jährige Ungarin, welche durch die Staatsanwaltschaft Stralsund per Haftbefehl gesucht wurde. Die Frau wurde zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt und verbüßt diese nun in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz.

