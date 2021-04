Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl 1

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 24. April 2021 gegen 07:30 Uhr auf dem Autobahnrastplatz "Löbauer Wasser" einen polnischen Reisebus. Insasse war unter anderem ein 50-jähriger Georgier, welcher sich nur mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen konnte. Diese berechtigt nicht für den Aufenthalt in Deutschland. Der Georgier hielt sich somit unerlaubt in Deutschland auf. Bei der Personalienüberprüfung kam weiterhin heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 175,00 Euro inklusive Kosten nicht zahlen konnte, wurde er für zehn Tage in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert

