Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sperrmüll in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kasseler Nordstadt Sperrmüll in Brand gesetzt, der zur Abholung an der Straße abgestellt war. Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichten, wurde der im Vollbrand stehende Sperrmüll an der Holländischen Straße, gegenüber der Moritzstraße, gegen 04:10 Uhr von Anwohnern gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr löschte die brennenden Möbel, die nach derzeitigem Erkenntnisstand von unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurden. Die sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Eine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf ein Gebäude bestand nicht.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

