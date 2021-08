Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Trickbetrüger bestehlen Senior zu Hause

Coesfeld (ots)

Zwei Trickdiebinnen haben am Donnerstag (12.08.21) einen 85-jährigen Lüdinghauser in dessen Wohnung am Ostwall bestohlen. Zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr klingelten zwei Frauen bei dem Senior.

Nachdem er die Tür öffnete, betraten die Trickdiebinnen die Wohnung. Während eine den Lüdinghauser im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte die andere das Schlafzimmer.

Als der Mann merkte, dass eine der Frauen nicht mit im Wohnzimmer war, wollte er aufstehen. In diesem Moment verließen die Unbekannten die Wohnung. Sie erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und ein Sparbuch.

Die beiden Frauen hatten dunkle Haare. Sie trugen eine orangene und eine grüne Mappe bei sich. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Die Polizei rät, Fremde genrell nicht in die Wohnung zu lassen.

