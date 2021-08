Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Tilbeck/ Mofafahrerin verletzt sich bei einem Unfall in Havixbeck

Coesfeld (ots)

Eine 15-jährige Mofafahrerin aus Havixbeck, befuhr am 13.03.21, um 18:30 Uhr, die Landstraße L550 von Bösensell nach Tilbeck. Von dort wollte sie auf der Landstraße L843 ihre Fahrt fortsetzen. Aus bisher unbekannten Gründen kam die junge Fahranfängerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Die Mofafahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell