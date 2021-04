Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung unter Jugendlichen - 14-Jähriger erleidet Stichverletzung

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Montagabend gegen 18:15 Uhr im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg erlitt ein 14-jähriger Beteiligter eine Stichverletzung im Rücken und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Gruppe Jugendlicher um den später verletzten 14-Jährigen querte zunächst die Arsenalstraße in Richtung Arsenalplatz, als sie von einer zweiten Gruppe Jugendlicher, die sich an einer dortigen Bushaltestelle aufhielten, provokativ angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf der zuerst verbalen Auseinandersetzung soll der 14-Jährige durch den Tatverdächtigen mit einem Messer einen Stich in den Rücken erhalten haben. Der Jugendliche zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er flüchtete zu Fuß bis zur Kirchstraße, wo er durch die Einsatzkräfte in einem Schnellrestaurant angetroffen werden konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen führte zunächst nicht zu einem Erfolg.

Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Jugendlichen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 oder 17 Jahre alt, etwa 178 Zentimeter groß, muskulöse Statur, südländisches Erscheinungsbild, braune Haare, leichter Bartansatz. Bekleidung: schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, blaue Sneaker.

Zeugen, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18 5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell