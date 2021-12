Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Einbrecher flüchtet mit Straßenbahn - Festnahme

Krefeld (ots)

Auf dem Gelände eines Gartenbauvereins an der Vom-Bruck-Straße war einer Zeugin am Donnerstagmittag (2. November 2021) ein Mann aufgefallen, der über den Zaun des Geländes geklettert war und einen schwarzen Koffer, eine Kiste Bier und einen Rucksack bei sich hatte. Der Mann war dann in Richtung Gladbacher Straße geflüchtet. Polizeibeamte konnten ihn kurz darauf in einer Straßenbahn ausfindig machen.

Auf dem Vereinsgelände war eine Gartenlaube aufgebrochen und Werkzeug sowie eine Kiste Bier entwendet worden. Der Eigentümer erkannte das bei dem Verdächtigen sichergestellte Gut als sein eigenes wieder. Der 34-jährige Deutsche wurde festgenommen. (470)

