Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Einbrecherinnen stehlen Wohnungsschlüssel von Seniorin im Supermarkt

Krefeld (ots)

Eine 84-Jährige ist zwei jungen Frauen zum Opfer gefallen, die sie am Mittwoch (1. Dezember 2021) in einem Supermarkt in ein Gespräch verwickelt haben. Während die eine sich mit ihr unterhalten hat, hat ihre Komplizin der Seniorin offenbar die Hausschlüssel aus der Handtasche entwendet. Als sie nach Hause kam, fand die Krefelderin die Zimmer ihrer Wohnung auf der Süchtelner Straße durchwühlt vor. Es fehlte eine fünfstellige Geldsumme.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die beiden Frauen auf der Süchtelner Straße zwischen 12:30 und 14:30 Uhr oder in der Zeit davor im Supermarkt auf der Friedrichstraße (Ecke Sankt-Anton-Straße) gesehen haben. Die Frau, die die Seniorin mit Gesprächen abgelenkt hat, war rund 30 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß. Sie hatte dunkle schulterlange Haare und braune Augen, war geschminkt, gepflegt und schlank. Sie trug eine OP-Maske, hatte ein "europäisches Erscheinungsbild" und sprach akzentfrei Deutsch. Zu ihrer Komplizin liegt keine Beschreibung vor. Beide Frauen haben die Seniorin eine Weile im Supermarkt begleitet.

Die Polizei wertet bereits Videoaufzeichnungen aus und bittet um weitere Hinweise unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (467)

